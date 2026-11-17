Aureus Greenway gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aureus Greenway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at