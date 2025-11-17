Aureus Greenway stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aureus Greenway lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,18 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 0,3 Millionen USD, gegenüber 0,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,73 Prozent präsentiert.

