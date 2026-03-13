Auri gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Auri veröffentlichte am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal hat Auri 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,05 Millionen USD, während im Vorjahr 0,04 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

