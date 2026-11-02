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02.11.2026 06:31:29
Aurinia Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aurinia Pharmaceuticals hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,23 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 83,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 73,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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