Aurinia Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1W7D4 / ISIN: CA05156V1022
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23.03.2026 14:56:02
Aurinia Pharmaceuticals Stock Rises 6% Over Leadership Transition
(RTTNews) - Shares of Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) are moving up about 6 percent on Monday morning trading following the announcement that Kevin Tang, the company's Chair of the Board, will succeed Peter Greenleaf as Chief Executive Officer.
The company's shares are currently trading at $14.88 on the Nasdaq, up 6.13 percent. The stock opened at $14.40 and has climbed as high as $14.88 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $6.82 to $16.54.
Additionally, Aurinia also announced appointment of Ryan Cole as Chief Operating Officer, Michael Hearne as Chief Financial Officer and Thomas Wei as Chief Scientific Officer.
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Nachrichten zu Aurinia Pharmaceuticals Inc
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25.02.26
|Ausblick: Aurinia Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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