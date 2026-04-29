Aurion Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aurion Resources hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,050 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at