Aurionpro Solutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aurionpro Solutions hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 7,83 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,20 Prozent auf 3,71 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at