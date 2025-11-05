|
05.11.2025 06:31:28
Aurionpro Solutions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aurionpro Solutions hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,52 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Aurionpro Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,58 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
