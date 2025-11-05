Aurionpro Solutions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aurionpro Solutions hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,52 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Aurionpro Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,58 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at