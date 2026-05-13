Aurionpro Solutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aurionpro Solutions hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 11,43 INR gegenüber 9,37 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,46 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aurionpro Solutions einen Umsatz von 3,27 Milliarden INR eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 38,90 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Aurionpro Solutions ein Gewinn pro Aktie von 34,72 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 20,30 Prozent auf 14,11 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 11,73 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at