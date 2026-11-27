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27.11.2026 06:31:29
Auro Metals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Auro Metals hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,050 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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