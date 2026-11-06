Aurobindo Pharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aurobindo Pharma hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 19,57 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 102,63 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 23,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at