Aurobindo Pharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aurobindo Pharma lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,61 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,00 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 82,86 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,96 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at