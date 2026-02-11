|
Aurobindo Pharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Aurobindo Pharma hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,67 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,56 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 86,46 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aurobindo Pharma einen Umsatz von 79,79 Milliarden INR eingefahren.
