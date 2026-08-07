Aurobindo Pharma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aurobindo Pharma hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,86 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,20 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Aurobindo Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 91,50 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at