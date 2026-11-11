Aurora Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aurora Acquisition A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 51,6 Millionen USD gegenüber 44,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at