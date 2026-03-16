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16.03.2026 06:31:29

Aurora Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aurora Acquisition A äußerte sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -2,54 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,900 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 74,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 53,3 Millionen USD ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 10,820 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Aurora Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -13,650 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Aurora Acquisition A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 47,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 191,37 Millionen USD. Im Vorjahr waren 129,53 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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