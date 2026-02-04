Aurora Cannabis-Aktie klettert leicht: Umsatz besser als erwartet

Der Cannabis-Riese Aurora Cannabis verbuchte im dritten Quartal seines Fiskaljahres 2026 einen Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 1,7 Millionen CAD, verglichen mit einem Nettogewinn von 28,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Umsatzseitig stand bei Aurora Cannabis im jüngst beendeten Jahresviertel ein Wert von 94,191 Millionen CAD in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als der Cannabis-Konzern noch 88,2 Millionen CAD umgesetzt hatten. Die Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich mit einem leichten Umsatzanstieg auf 92,4 Millionen CAD gerechnet.

Der bereinigte Nettogewinn betrug im dritten Quartal 2025 7,2 Millionen CAD, verglichen mit 7,4 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der bereinigte Nettogewinn blieb im Vergleich zum Vorjahresquartal damit nahezu unverändert.

"Aurora hat sich eine führende Position im schnell wachsenden, margenstarken globalen Markt für medizinisches Cannabis erarbeitet. Wir erzielten im globalen Geschäft mit medizinischem Cannabis einen Rekordquartalsnettoumsatz von 76,2 Millionen US-Dollar durch ein zweistelliges internationales Wachstum, angeführt von Deutschland und Polen. Das bereinigte EBITDA stieg im Vergleich zum Vorquartal auf 18,5 Millionen US-Dollar, und wir erwirtschafteten einen freien Cashflow von 15,5 Millionen US-Dollar. Diese Ergebnisse bestätigen unsere fokussierte Strategie und bestärken unser Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens", wird Miguel Martin, Executive Chairman und Chief Executive Officer von Aurora, in einr Pressemitteilung zitiert. Die Aurora Cannabis-Aktie reagiert auf die Bekanntgabe der Ergebnisse im vorbörslichen NASDAQ-Handel unbeeindruckt, zeitweise geht es 0,49 Prozent auf 4,08 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.at