Aurora Cannabis: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aurora Cannabis hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,270 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 67,6 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 31,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at