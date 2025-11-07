Aurora Cannabis: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aurora Cannabis hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Aurora Cannabis hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,91 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90,4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 81,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at