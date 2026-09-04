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04.09.2026 06:31:29
Aurora Eiendom AS Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aurora Eiendom AS Registered hat am 02.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 NOK gegenüber 0,420 NOK im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 160,0 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aurora Eiendom AS Registered einen Umsatz von 152,0 Millionen NOK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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