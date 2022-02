Aurora Eiendom AS Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aurora Eiendom AS Registered hat am 16.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 31,80 NOK je Aktie sowie einen Umsatz von 158,00 Millionen NOK ausgegeben.

Redaktion finanzen.at