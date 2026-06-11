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11.06.2026 06:31:29
Aurora Eiendom AS Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Aurora Eiendom AS Registered hat am 09.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Aurora Eiendom AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,76 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,550 NOK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Aurora Eiendom AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 156,0 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 3,31 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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