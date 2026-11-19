Aurora Eiendom AS Registered gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 3,51 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aurora Eiendom AS Registered 203,0 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at