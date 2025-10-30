Aurora Innovation A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aurora Innovation A hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at