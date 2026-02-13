Aurora Innovation A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aurora Innovation A hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,440 USD. Im Vorjahr hatten -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,456 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 3,80 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at