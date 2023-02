Aurora Innovation A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aurora Innovation A präsentierte in der am 16.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Aurora Innovation A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,280 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Aurora Innovation A mit einem Umsatz von insgesamt 2,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 92,58 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,510 USD. Im Vorjahr hatten -1,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 68,00 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 82,54 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,740 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 65,88 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at