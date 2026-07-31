Aurora Innovation A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aurora Innovation A hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,110 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at