Aurora Innovation A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aurora Innovation A äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Aurora Innovation A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aurora Innovation A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 200 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at