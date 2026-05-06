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WKN DE: AURO11 / ISIN: DE0000AURO11

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06.05.2026 23:40:55

Aurora Investment Council Loads Up on DORM Stock, According to Latest SEC Filing

On May 6, 2026, Aurora Investment Counsel disclosed a new position in Dorman Products (NASDAQ:DORM), acquiring 25,612 shares in an estimated $3.05 million trade based on the quarterly average price.According to an SEC filing dated May 6, 2026, Aurora Investment Counsel established a new stake in Dorman Products, acquiring 25,612 shares during the first quarter of 2026. The estimated transaction value, calculated using the average quarterly closing price, is $3.05 million. Post-trade, the quarter-end value of Aurora's new Dorman Products position was $2.67 million, reflecting both share accumulation and changes in the underlying stock price.This is a new position for Aurora, now accounting for 1.48% of its $180.32 million in 13F reportable U.S. equity assets as of March 31, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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