Aurora Mobile veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aurora Mobile hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im letzten Jahr hatte Aurora Mobile einen Gewinn von -0,060 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at