AURORA OPTOELECTRONICS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AURORA OPTOELECTRONICS lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 126,8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 90,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at