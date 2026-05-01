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01.05.2026 06:31:29
AURORA OPTOELECTRONICS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AURORA OPTOELECTRONICS hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,87 Prozent auf 120,7 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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