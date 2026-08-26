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26.08.2026 06:31:28
AURORA OPTOELECTRONICS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
AURORA OPTOELECTRONICS hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Umsatz lag bei 182,6 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 54,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 118,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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