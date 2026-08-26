AURORA OPTOELECTRONICS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AURORA OPTOELECTRONICS hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz lag bei 182,6 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 54,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 118,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at