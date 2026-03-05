Aurora Solar Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aurora Solar Technologies lud am 03.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Aurora Solar Technologies im vergangenen Quartal 0,4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 69,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aurora Solar Technologies 1,4 Millionen CAD umsetzen können.

