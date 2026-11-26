Aurora Spine hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,7 Millionen CAD – eine Minderung von 22,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,1 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at