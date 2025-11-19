|
Aurora Spine stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aurora Spine lud am 17.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aurora Spine in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 6,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
