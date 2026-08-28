Aurora Spine stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aurora Spine hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,1 Millionen CAD – eine Minderung von 18,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at