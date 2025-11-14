Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,48 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,33 NOK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates 319,5 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 308,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at