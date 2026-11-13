Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,76 NOK. Im Vorjahresviertel waren 12,48 NOK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 337,9 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 319,5 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at