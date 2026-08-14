Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates legte Quartalsergebnis vor

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 5,44 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates 16,78 NOK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 344,0 Millionen NOK – ein Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates 334,1 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at