Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,04 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,38 NOK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 311,5 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 307,6 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at