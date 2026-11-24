Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
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24.11.2026 11:38:00
Aurubis-Aktie auf Talfahrt: Kupferhersteller rechnet mit länger dauerndem Start des US-Standorts
"Zu dieser Entwicklung trägt ein verlängerter Hochlauf des neu errichteten Werks Aurubis Richmond, Georgia (USA), bei, da einzelne Bauteile der Schmelzöfen einer Modifikation bedürfen", so Aurubis. Nach derzeitiger Einschätzung rechnet der Konzern mit dem technischen Hochlauf nun in der zweiten Hälfte des Jahres 2028. In der Zwischenzeit werde Aurubis Richmond temporär weniger Recyclingmaterialien durchsetzen als ursprünglich geplant. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 geht Aurubis von einem negativen Ergebnisbeitrag des Standorts Richmond aus, der auf dem Niveau des Vorjahres liegen soll.
"Richmond wird ein Erfolg, davon sind wir überzeugt. Die Modifikation der Aggregate kostet uns Zeit, sichert aber den langfristigen zuverlässigen Betrieb des US-Werkes", wird Aurubis-CEO Toralf Haag in der Mitteilung zitiert.
Auf Basis vorläufiger Zahlen betrage das operative Ergebnis vor Steuern für das abgeschlossene Geschäftsjahr 516 Millionen nach 355 Millionen Euro im Jahr zuvor. Das Ergebnis vor Steuern nach IFRS belaufe sich auf 1,535 Milliarden nach 727 Millionen Euro im Jahr zuvor.
Die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 will Aurubis am 2. Dezember veröffentlichen.
Aurubis bricht wegen Ausblick ein - Schwaches Sektorumfeld
Probleme beim Hochfahren eines neuen US-Werks haben am Dienstag unter den Aurubis-Anlegern zu großer Enttäuschung geführt. Der Kupferkonzern teilte mit, dass er das operative Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr aus diesem Grund mit 430 bis 530 Millionen Euro unterhalb der Markterwartungen sieht. Dies drückte den Kurs der Aktien um bis zu 15 Prozent auf 108 Euro ins Minus. Sie erreichten ihren tiefsten Stand seit rund einem Jahr. Vom Rekordhoch im Juni hat sich der Kurs jetzt in etwa halbiert.
Gemeinsam mit Aurubis kamen auch die Titel des Stahlkochers Salzgitter mit fast acht Prozent unter Druck, weil dieser rund ein Viertel des mit 4,9 Milliarden Euro bewerteten Unternehmens hält. Salzgitter selbst kommt auf einen Börsenwert von 2,6 Milliarden Euro. Damit geht circa die Hälfte der Salzgitter-Bewertung derzeit auf das Aurubis-Aktienpaket zurück.
Die Aktien bewegten sich beide auch in einem allgemein schwachen Umfeld für Rohstoff- und Stahlwerte. An der Londoner Börse standen die Aktien von Anglo American, Glencore oder Antofagasta mit bis zu 6,5 Prozent unter Druck. Titel des Stahlriesen ArcelorMittal verloren in Amsterdam fast vier Prozent.
DOW JONES / dpa-AFX
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