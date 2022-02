Aurubis-Aktie: Aurubis baut Nickel- und Kupfer-Recyclinganlage in Belgien

Der Kupferrecycler und Nichteisenmetall-Anbieter Aurubis will in Belgien eine Recyclinganlage für Nickel und Kupfer bauen.

Dafür investiert die Aurubis AG nach eigenen Angaben 70 Millionen Euro am Standort Olen. Die Anlage umfasst ein komplettes Elektrolyse-Reinigungssystem, das als Bleed Treatment bezeichnet wird. In einem hydrometallurgischen Prozess wird BOB (Bleed Treatment Olen Beerse) Metalle wie Nickel und Kupfer aus Elektrolytströmen zurückgewinnen, die bei der Metallproduktion in der Elektrolyse an den belgischen Aurubis-Standorten in Beerse und Olen anfallen.

Aurubis erwartet einen EBITDA-Beitrag von etwa 15 Millionen Euro bei Vollbetrieb der neuen Anlage im Geschäftsjahr 2025/26.

FRANKFURT (Dow Jones)