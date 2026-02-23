Aurubis Aktie

Kupfernachfrage 23.02.2026 11:54:39

Aurubis-Aktie dank steigenden Kupferpreisen auf neuem Rekordhoch

Aurubis-Aktie dank steigenden Kupferpreisen auf neuem Rekordhoch

Die Aurubis-Aktie hat am Montag ihren Rekordlauf wider aufgenommen.

Mit 174,70 Euro kletterte sie auf den höchsten Stand der Unternehmensgeschichte des Kupferherstellers und legte via XETRA zuletzt um 2,18 Prozent auf 173,10 Euro zu.

Als Treiber der Rally gelten die zuletzt stark gestiegenen Kupferpreise. Seit Jahresbeginn hat das Papier nun bereits bald 40 Prozent hinzugewonnen und ist damit - nach TKMS - in diesem Zeitraum am stärksten im Index der mittelgroßen Werte, dem MDAX, gestiegen.

Bereits Ende Januar hatte Aurubis wegen höherer Metallpreise und einer guten Kupfernachfrage die Prognose für das operative Vorsteuerergebnis (Ebt) höher gesteckt. Seither rechnet Aurubis-Chef Toralf Haag für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr mit einem operativen Ebt von 375 bis 475 Millionen Euro. Zuvor waren 300 bis 400 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden.

Seit Beginn des Jahres 2026 bewerten laut der Nachrichtenagentur Bloomberg vier Analysehäuser die Aktie positiv, drei neutral und vier negativ.

/ck/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

