Höhere Ausschüttung 12.02.2026 17:33:00

Aurubis-Aktie dennoch tiefer: Aktionäre stimmen für Dividendenanhebung

Aurubis-Aktie dennoch tiefer: Aktionäre stimmen für Dividendenanhebung

Der Hamburger Konzern verkündet eine Steigerung der Dividende.

Aktionäre des Hamburger Kupferproduzenten Aurubis haben auf der Hauptversammlung eine höhere Dividende beschlossen. Das teilte Aurubis mit. Demnach schüttet Aurubis für das Geschäftsjahr 2024/25 1,60 Euro je Aktie aus. Das entspricht zum vorigen Geschäftsjahr einem Plus um 10 Cent je Aktie. "Mit der höheren Dividende partizipieren unsere Aktionärinnen und Aktionäre am Unternehmenserfolg", sagte Firmenchef Toralf Haag.

Das im MDAX gelistete Unternehmen hatte gegen Ende Januar die Gewinnerwartung für das Geschäftsjahr 2025/26, das bis Ende September läuft, angehoben. Vor Steuern erwartet Aurubis inzwischen einen Gewinn von 375 bis 475 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus um 75 Millionen Euro.

"Maßgeblich für die Erhöhung der Ergebnisprognose sind insbesondere deutlich gestiegene Metallpreise und eine insgesamt sehr gute Nachfrage nach Kupferprodukten", hieß es vom Unternehmen.

Im XETRA-Handel am Donnerstag verlieren Aurubis-Aktien zeitweise 2,90 Prozent auf 164,30 Euro.

/lkm/DP/jha

HAMBURG (dpa-AFX)

