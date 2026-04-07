Aurubis Aktie

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WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

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Expertenmeinung 07.04.2026 09:41:39

Aurubis-Aktie gesucht: Analysten-Lob entfacht neues Kaufinteresse

Aurubis-Aktie gesucht: Analysten-Lob entfacht neues Kaufinteresse

Die Aktien stehen am Dienstag nach einer Kaufempfehlung von Warburg im Fokus der Anleger.

Die Aktien von Aurubis sind via XETRA am Dienstag nach der Kaufempfehlung von Warburg mit zuletzt plus 2,57 Prozent auf 155,90 Euro geklettert. Damit liefen die Papiere der Kupferhütte sowohl ihre 21-Tage-Linie als auch den seit Ende Februar vorherrschenden Korrekturtrend an.

Warburg-Analyst Stefan Augustin setzte ein Kursziel von 176 Euro an und traut den Papieren die Rückkehr an den Rekord von Ende Februar zu. Seither hatten die Aktien bis zu 20 Prozent an Wert verloren.

Der Experte ist sehr optimistisch für das Metall-Produktgeschäft in den kommenden Jahren. Zudem passten die Hamburger gut ins Thema europäische Souveränität mit ihrem Zugang zu strategischen Ressourcen durch Recycling./ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

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