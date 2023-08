Aurubis-Aktie höher: Wasserstofffähige Anodenöfen im Hamburger Aurubis-Werk geplant

Aurubis will im Werk Hamburg weg vom Erdgas und investiert in wasserstofffähige Anodenöfen.

Der Multimetall-Produzent investiert hierzu rund 40 Millionen Euro zur Vorbereitung des Wasserstoffeinsatzes zur Metallbehandlung.

Die neue Technologie in der Kupferproduktion biete bei vollständigem Einsatz von Wasserstoff ein Einsparpotenzial von 5.000 Tonnen CO2 pro Jahr, so das im MDAX gelistete Unternehmen. Der Umbau im Hamburger Werk soll im Rahmen des für Frühjahr 2024 angesetzten turnusmäßigen Wartungsstillstands erfolgen. Zusätzlich zur Dekarbonisierung der Produktion lieferten die neuen Öfen einen technologischen Beitrag für die effizientere Gewinnung wertvoller Metalle aus Metallkonzentraten und Recyclingmaterialien, so Aurubis.

"Mit dem Austausch der Anodenöfen realisieren wir einen weiteren Meilenstein unserer Dekarbonisierungsstrategie", sagte Vorstandschef Roland Harings laut Mitteilung. "Noch gibt es zwar kaum grünen Wasserstoff, um den enormen Bedarf der deutschen Industrie zu wettbewerbsfähigen Preisen zu decken. Mit diesem Schritt gehen wir voraus und zeigen: Wir sind bereit!"

Via XETRA gewinnt die Aurubis-Aktie zeitweise 1,11 Prozent auf 84,08 Euro.

