Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Kupferrecycler
|
07.10.2026 15:40:46
Aurubis-Aktie im Minus: Kupferkonzern erweitert Hamburger Standort
Wie der im MDAX notierte Kupferrecycler und Anbieter von Nichteisenmetallen mitteilte, wurde das Investitionsprojekt vergangene Woche genehmigt und damit der Weg für die Weiterentwicklung des größten Produktionsstandorts des Unternehmens freigemacht. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für Ende 2028 vorgesehen.
"Angesichts der wachsenden Nachfrage nach strategisch wichtigen Rohstoffen weltweit ist es umso wichtiger, möglichst viele Verarbeitungsschritte selbst zu beherrschen und wertvolle Metalle effizient im eigenen Hüttennetzwerk zu steuern", sagte Tim Kurth, COO Custom Smelting and Products. "Die neue Anlage verbessert nicht nur die Transparenz und Qualität unserer Materialströme, sondern erhöht auch die Arbeitssicherheit, indem sie körperlich belastende manuelle Tätigkeiten ersetzt. Gleichzeitig stärken wir unsere Multimetall-Kompetenz und unsere Fähigkeit, strategisch wichtige Metalle möglichst effizient innerhalb unseres Netzwerks zu verarbeiten."Die Aurubis-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,15 Prozent tiefer bei 155,40 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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