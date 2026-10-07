Aurubis Aktie

Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kupferrecycler 07.10.2026 15:40:46

Aurubis-Aktie im Minus: Kupferkonzern erweitert Hamburger Standort

Aurubis-Aktie im Minus: Kupferkonzern erweitert Hamburger Standort

Aurubis baut am Standort Hamburg eine neue Anlage zur effizienteren Aufbereitung metallhaltiger Zwischenprodukte durch automatisierte Trennung, Sortierung und Beprobung.

Wie der im MDAX notierte Kupferrecycler und Anbieter von Nichteisenmetallen mitteilte, wurde das Investitionsprojekt vergangene Woche genehmigt und damit der Weg für die Weiterentwicklung des größten Produktionsstandorts des Unternehmens freigemacht. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für Ende 2028 vorgesehen.

"Angesichts der wachsenden Nachfrage nach strategisch wichtigen Rohstoffen weltweit ist es umso wichtiger, möglichst viele Verarbeitungsschritte selbst zu beherrschen und wertvolle Metalle effizient im eigenen Hüttennetzwerk zu steuern", sagte Tim Kurth, COO Custom Smelting and Products. "Die neue Anlage verbessert nicht nur die Transparenz und Qualität unserer Materialströme, sondern erhöht auch die Arbeitssicherheit, indem sie körperlich belastende manuelle Tätigkeiten ersetzt. Gleichzeitig stärken wir unsere Multimetall-Kompetenz und unsere Fähigkeit, strategisch wichtige Metalle möglichst effizient innerhalb unseres Netzwerks zu verarbeiten."

Die Aurubis-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,15 Prozent tiefer bei 155,40 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aurubis-Aktie verliert: Knappes Schwefelsäure-Angebot stützt Ausblick
Aurubis-Aktie im Plus: Vorstände verlängern Verträge
Aurubis-Aktie klettert: Neue Recyclinganlage in Betrieb genommen

Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Nachrichten zu Aurubis

mehr Nachrichten

Analysen zu Aurubis

mehr Analysen
10.08.26 Aurubis Buy Warburg Research
07.08.26 Aurubis Halten DZ BANK
07.08.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Aurubis Neutral UBS AG
06.08.26 Aurubis Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aurubis 155,10 0,26% Aurubis

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen gehen schwächer aus dem Handel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen