Aurubis-Aktie im Plus: Aurubis will stärker mit Adnoc zur Dekabonisierung zusammenarbeiten

Aurubis strebt eine weitere Zusammenarbeit mit Adnoc zum Ausbau der ersten gemeinsamen Wasserstoff-Lieferkette an.

Der deutsche Multimetall-Hersteller und Kupferrecycler teilte mit, eine Testreihe mit Ammoniak anstelle von Erdgas in der industriellen Produktion im Werk Hamburg erfolgreich abgeschlossen zu haben. Im Nachgang der Tests strebt Aurubis eine strategische Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff mit Adnoc an, die der Lieferant des CO2-armen Ammoniaks für die Testreihe war. Hierfür haben beide Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet. So könne das Dekarbonisieren der Kupferproduktion weiter vorangetrieben werden.

Via XETRA legen Aurubis-Papiere derzeit 2,20 Prozent zu auf 78,14 Euro.

