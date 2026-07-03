Aurubis Aktie

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WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

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Nichteisenmetalle 03.07.2026 16:05:39

Aurubis-Aktie klettert: Neue Recyclinganlage in Betrieb genommen

Aurubis-Aktie klettert: Neue Recyclinganlage in Betrieb genommen

Der Kupferproduzent Aurubis hat in Hamburg eine Recyclinganlage in Betrieb genommen, in die das Unternehmen nach eigenen Angaben 190 Millionen Euro investiert hat.

Das teilte Aurubis mit. Die Besonderheit der Anlage ist demnach, dass sie gleichzeitig Kupfer, Blei und Schwefel verarbeiten kann. Es handle sich um eine weltweit einmalige Anlage.

Die Anlage soll künftig im Jahr mehr als 30.000 Tonnen Recyclingmaterial verarbeiten. "Die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen wie Kupfer wächst weltweit stark", sagte Aurubis-Vorstandsmitglied Tim Kurth. Es brauche daher besseren Zugang zu Recyclingmaterialien.

Aurubis ist nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt.

/lux/DP/stw

Die Aurubis-Aktie notiert via XETRA zeitweise 3,63 Prozent höher bei 179,90 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX)

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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

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